Департамент безопасности игроков НХЛ рассмотрит инцидент с форвардом «Калгари» Коулманом

Департамент безопасности игроков НХЛ проведёт слушания по поводу инцидента, произошедшего в выставочном матче «Калгари» — «Виннипег» (2:3), сообщает твиттер-аккаунт NHL Player Safety.



В середине второго периода игры нападающий «Флэймз» Блейк Коулман толкнул на борт упавшего форварда «Джетс» Дженсена Харкинса. Хоккеист «Калгари» получил малый штраф две минуты за данный инцидент. Видео момента доступно по ссылке.



Отметим, что в начале третьего периода оба игрока получили обоюдный штраф в 10 минут за драку.



Напомним, летом Коулман заключил шестилетнее соглашение с «Калгари». В год хоккеист будет получать $ 4,9 млн, общая сумма сделки составит $ 29,4 млн.



Новый сезон НХЛ стартует 13 октября. «Виннипег» первый матч сыграет 14 октября в гостях с «Анахаймом», «Калгари» 17 октября проведёт гостевой матч с «Эдмонтоном».