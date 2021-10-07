Новиков: мечтаю о том, чтобы Фёдоров возглавил «Детройт»

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о главном тренере «Авангарда» Бобе Хартли, а также о желании видеть Сергея Фёдорова в НХЛ.



“Моё отношение к иностранным тренерам однозначно. Я так и не узнал, в чём же состоит их хоккейная тайна. Пытаются мне об этом рассказать, но получается детский лепет. Я не против профессионального обмена, но пока что получается игра в одни ворота. Наши тренеры за рубежом не востребованы. Я мечтаю о том, чтобы Сергей Фёдоров возглавил «Детройт».



Что касается Хартли, то удержать команду на вершине очень сложно. И дело не в Хартли. Просто его пригласили на нагретое место. У нас и игроки перед иностранными тренерами шапку снимают. Любой чемпионат — это спортивные горки. Некоторые команды стартовали плохо, а сейчас они выравниваются с другими. Поэтому я не против Хартли. Если есть основа для победы в виде финансов и менеджмента, то тренер может что-то сделать. Если её нет — то нет. Я против того, чтобы искать чёрную кошку в тёмной комнате. Чемпионат у нас очень сложный, поэтому сейчас не стоит поднимать ажиотаж вокруг Боба. Нужно поддерживать игроков», — цитирует Новикова AllHockey.Ru.