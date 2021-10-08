Защитник «Трактора» Бэйлен оштрафован за нарушение в игре с «Амуром»

Защитник челябинского «Трактора» Ник Бэйлен оштрафован за эпизод в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с хабаровским «Амуром».
Как сообщает официальный сайт лиги, спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Амур» — «Трактор». На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Трактора» Ника Бэйлена по п.1.3. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (атака в голову или шею), подвергнуть денежному штрафу.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
«Трактор» в настоящий момент занимает второе место в таблице Восточной конференции, набрав 24 очка после 15 матчей. В следующем матче подопечные Анвара Гатиятулина сыграют в гостях с «Амуром» (9 октября).
- 8 октября 2021
-
11:32
-
11:17
-
10:55
-
10:29
-
09:56
-
09:42
-
09:18
-
09:00
-
08:51
-
08:32
-
08:30
-
08:28
-
07:42
-
06:00
-
05:47
-
05:34
-
05:03
-
04:41
-
03:36
-
00:06
- 7 октября 2021
-
23:31
-
23:18
-
23:08
-
23:00
-
22:31
-
22:23
-
22:15
-
21:54
-
21:38
-
21:27
-
21:22
-
21:13
-
20:25
-
20:12
-
19:50