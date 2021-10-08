Защитник «Трактора» Бэйлен оштрафован за нарушение в игре с «Амуром»

Защитник челябинского «Трактора» Ник Бэйлен оштрафован за эпизод в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с хабаровским «Амуром».



Как сообщает официальный сайт лиги, спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Амур» — «Трактор». На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Трактора» Ника Бэйлена по п.1.3. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (атака в голову или шею), подвергнуть денежному штрафу.

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«Трактор» в настоящий момент занимает второе место в таблице Восточной конференции, набрав 24 очка после 15 матчей. В следующем матче подопечные Анвара Гатиятулина сыграют в гостях с «Амуром» (9 октября).