«Трактор» получил 33 минуты штрафа за 1-й период с «Амуром», Бэйлен удалён до конца матча

Сегодня, 7 октября, в Хабаровске на «Палтинум-Арене» «Амур» принимает челябинский «Трактор» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. После первого периода гости ведут в счёте (1:0). За стартовую двадцатиминутку челябинцы получили 33 минуты штрафа, а защитника Ника Бэйлена удалили до конца матча.



Единственную шайбу «Трактор» забросил в меньшинстве на 18-й минуте: Лукаш Седлак забил с передачи Томаша Гика.



Гости получили четыре двухминутных штрафа: удалялись Виталий Абрамов, Альберт Яруллин и Роман Манухов, ещё одно уделание получила команда за задержку игры. Защитник Ник Бэйлен атаковал соперника в область головы и шеи, «Трактор» получил пятиминутный штраф, а защитник – Бэйлен – до конца матча.

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