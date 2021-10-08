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«Сочи» одержал 1-ю победу при Назарове, в матче с «Динамо» Р прервав серию из 6 поражений

«Сочи» одержал 1-ю победу при Назарове, в матче с «Динамо» Р прервав серию из 6 поражений
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» обыграл рижское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась в овертайме со счётом 3:2 (2:1, 0:0, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Андрея Назарова.

КХЛ - регулярный чемпионат
08 октября 2021, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
3 : 2
ОТ
Динамо Р
Рига
1:0 Колготин (Ильин) – 01:20' (5x5)   1:1 Елисеев (Дарзиньш, Радил) – 07:38' (5x5)   2:1 Якс (Вихарев) – 12:02' (4x3)   2:2 Елисеев (Дарзиньш, Цибульскис) – 55:53' (5x5)   3:2 Якс (Феоктистов, Вихарев) – 61:42' (4x3)

На 2-й минуте Дмитрий Колготин с передачи Даниила Ильина вывел сочинцев вперёд. На 8-й минуте Николай Елисеев сравнял счёт. На 13-й минуте Янис Якс с передачи Дениса Вихарева реализовал большинство «четыре на три» и забросил вторую шайбу в ворота Юхана Маттссона. На 55-й минуте Николай Елисеев оформил дубль. Победу в овертайме сочинцам принёс Якс.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Это первая победа «Сочи» при Андрее Назарове.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» 11 октября в Магнитогорске сыграет с местным «Металлургом». Рижское «Динамо» 12 октября примет «Сибирь».

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