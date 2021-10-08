«Сочи» одержал 1-ю победу при Назарове, в матче с «Динамо» Р прервав серию из 6 поражений

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» обыграл рижское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась в овертайме со счётом 3:2 (2:1, 0:0, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Андрея Назарова.
На 2-й минуте Дмитрий Колготин с передачи Даниила Ильина вывел сочинцев вперёд. На 8-й минуте Николай Елисеев сравнял счёт. На 13-й минуте Янис Якс с передачи Дениса Вихарева реализовал большинство «четыре на три» и забросил вторую шайбу в ворота Юхана Маттссона. На 55-й минуте Николай Елисеев оформил дубль. Победу в овертайме сочинцам принёс Якс.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Это первая победа «Сочи» при Андрее Назарове.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» 11 октября в Магнитогорске сыграет с местным «Металлургом». Рижское «Динамо» 12 октября примет «Сибирь».
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