«Вашингтон» обыграл «Филадельфию», Кузнецов сделал две передачи

Завершился предсезонный матч накануне старта нового сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерс». Матч состоялся в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончился победой хозяев со счётом 5:3.

В составе победителей забивали Ларс Эллер, Джон Карлсон, Том Уилсон, Энтони Манта и Ник Дауд. Российский нападающий Евгений Кузнецов отметился двумя результативными передачами. Защитник Дмитрий Орлов не отметился результативными действиями. Голкипер Илья Самсонов пропустил три шайбы. Российский нападающий Александр Овечкин получил травму.

За «Филадельфию» дубль оформил Кэм Аткинсон и ещё один гол забил Клод Жиру. Российский защитник Иван Проворов очков не набрал.