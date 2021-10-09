Клубы НХЛ выставили 14 игроков на драфт отказов 9 октября

Сегодня, 9 октября, «Бостон Брюинз», «Калгари Флэймз», «Детройт Ред Уингз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Сан-Хосе Шаркс», «Сент-Луис Блюз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Вашингтон Кэпиталз» выставили игроков на драфт отказов, сообщает журналист Крис Джонстон в «Твиттере».



«Бостон» покинул защитник Джон Мур и нападающий Крис Вагнер, «Калгари» – форварды Байрон Фроес и Джасти Киркланд, «Детройт» – голкипер Келвин Пикар, «Рейнджерс» – защитник Томас Хики и форвард Рихард Паник, «Питтсбург» – форвард Энтони Анджелло, «Шаркс» – нападающий Дилан Гамбрелл, «Блюз» – форварды Логан Браун и Маккензи Макихерн, «Торонто» – защитник Алекс Биега и Кёртис Габриэл, а «Вашингтон» – защитник Михал Кемпны.