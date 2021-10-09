«Куньлунь» обыграл ЦСКА, уступая по ходу матча

Сегодня, 9 октября, в Мытищах на «Арене-Мытищи» «Куньлунь Ред Стар» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой «Куньлуня» со счётом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).



На 4-й минуте гости открыли счёт в матче – Никита Нестеров отличился с передач Андрея Светлакова и Владислава Коткова, а на 15-й минуте хозяева в большинстве сравняли счёт: Тайлер Вонг забил, а ему ассистировали Кори Кейн и Алекс Рич.



Победу хозяевам принёс Кори Кейн на 28-й минуте. Его ассистентами стали Джош Николлс и Тай Шульц.



Следующую встречу «Куньлунь» проведёт в гостях с минским «Динамо» 12 октября, а ЦСКА дома примет «Спартак» 11 октября.