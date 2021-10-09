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«Куньлунь РС» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
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«Куньлунь» обыграл ЦСКА, уступая по ходу матча

«Куньлунь» обыграл ЦСКА, уступая по ходу матча
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Сегодня, 9 октября, в Мытищах на «Арене-Мытищи» «Куньлунь Ред Стар» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой «Куньлуня» со счётом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).

На 4-й минуте гости открыли счёт в матче – Никита Нестеров отличился с передач Андрея Светлакова и Владислава Коткова, а на 15-й минуте хозяева в большинстве сравняли счёт: Тайлер Вонг забил, а ему ассистировали Кори Кейн и Алекс Рич.

Победу хозяевам принёс Кори Кейн на 28-й минуте. Его ассистентами стали Джош Николлс и Тай Шульц.

Следующую встречу «Куньлунь» проведёт в гостях с минским «Динамо» 12 октября, а ЦСКА дома примет «Спартак» 11 октября.

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