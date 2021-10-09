Леонтьев — об отсутствии Клока: у него поднялась температура
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (2:3).
«Хромает реализация, поэтому нет голов и нет побед. Три выхода в ноль при счёте 1:0 – нужно было забивать, и ситуация развернулась бы в нашу пользу. А так получили три удаления, соперник реализовал, тут же забил ещё один «с мясом». Наши парни продолжали играть в хоккей, рук никто не опускал, но соперник оказался сильнее. Будем готовиться к следующим матчам, разбирать ошибки. Без голов нет побед, а для побед нужно стараться всей командой.
У Лукаша Клока поднялась температура, живот приболел, поэтому он и не играл сегодня», – цитирует Леонтьева официальный сайт КХЛ.
Напомним, это поражение стало для «Нефтехимика» пятым подряд.
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