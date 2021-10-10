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Тюркин: в контракте с Рашевским «Динамо» сыграло на опережение

Тюркин: в контракте с Рашевским «Динамо» сыграло на опережение
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Генеральный директор московского «Динамо» Михаил Тюркин прокомментировал продление контракта с форвардом Дмитрием Рашевским.

«В данном случае «Динамо» сыграло на опережение, потому что у Димы был абсолютно незначительный контракт, как у молодого хоккеиста. Мы посмотрели на реальные результаты Рашевского, оценили перспективу и договорились о двухлетнем контракте, который полностью устроил обе стороны.

Полагаю, что любой игрок, выходя на лёд, должен считать себя самым лучшим и верить, что именно от его игры зависит общий результат. Когда каждый хоккеист будет это понимать и забивать свои шайбы, либо раздавать результативные передачи, тогда команда и будет поднимать над головой Кубок Гагарина. Подобным образом думаю не только о Рашевском, но и о любом хоккеисте команды», — рассказал Тюркин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.

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