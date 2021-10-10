Умарк: в России страх был настолько велик, что я стал испытывать смертельную тревогу

Форвард «Лулео» Линус Умарк рассказал о своих переживаниях во время пребывания в России, где он выступал за «Салават Юлаев» на протяжении пяти сезонов. Его психологические проблемы были связаны с частыми перелетами — швед боится летать. Раньше он рассказывал, что часто вспоминает о трагедии, случившейся с ярославским «Локомотивом».



«Страх был настолько велик, что во время пребывания в России я стал испытывать смертельную тревогу. Я не шучу. Было много матчей, когда мне казалось, что я умру на льду. Я чувствовал, что мне нужно хорошо чувствовать себя психологически. Это было одной из причин, почему я покинул КХЛ.



Вот представьте. Раз десять за сезон вы стоите на синей линии, смотрите в потолок и думаете, что вам конец, сейчас наступит смерть. Это ужасные мысли, от них крайне сложно избавиться. Но иногда мне это удавалось», — приводит слова Умарка Blick с ссылкой на телешоу «Викегард против».

В 2021 году году Умарк оставил швейцарский «Серветт» и вернулся в Швецию. Тем не менее он намерен отработать контракт с клубом из Женевы, куда хочет вернуться в следующем году.