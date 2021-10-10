Умарк — о случае с Эриксеном на Евро-2020: не знаю, сколько после этого обследовал сердце

Форвард «Лулео» Линус Умарк рассказал о своих переживаниях, возникших после случая с футболистом сборной Дании Кристианом Эриксеном на Евро-2020 (у него остановилось сердце прямо во время матча, игрока спасла бригада медиков. — Прим. «Чемпионата»).



«Я не знаю, сколько раз после этого я делал обследование сердца. В этом деле я должен иметь полный максимум, что только может предложить медицина. Со временем это всё приносило больше и больше трудностей. Но бывает, когда чувствуешь себя плохо по разным причинам. Было тяжело. Я обратился за помощью к психологу. Теперь мне намного легче», — приводит слова Умарка Blick с ссылкой на телешоу «Викегард против».

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