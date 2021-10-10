Хартикайнен: знаю, что не набираю очков. Надеюсь исправить ситуацию к плей-офф

Нападающий «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен подвёл итоги матча со СКА (0:5), а также поделился мнением о предстоящей встрече с «Ак Барсом».



«Проиграли 0:5, плохой матч. Не сказал бы, что есть проблемы в большинстве. У нас есть много шансов, чтобы забить, но шайба просто не идёт в ворота. Знаю, что не набираю много очков. Тяжёлое начало сезона. Надеюсь, что ближе к плей-офф ситуация исправится. Работаем, чтобы забивать в большинстве как можно чаще. Обсуждаем, как можно улучшить игру.



Каждое «Зелёное дерби» важно. Все помнят, что произошло в плей-офф. Мы хорошо подготовимся к предстоящей игре. Гранлунд не находится в плохой форме, тут дело в уверенности. Стоит забросить пару шайб — и наше взаимодействие станет лучше», — передаёт слова Хартикайнена корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.