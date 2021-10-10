«Коламбус» отправил российского вратаря Тарасова в фарм-клуб

«Коламбус Блю Джекетс» отправил российского голкипера Даниила Тарасова в фарм-клуб, сообщает в «Твиттере» журналист Джефф Свобода.



В прошедшем сезоне голкипер выступал за «Салават Юлаев», где провёл 16 матчей в регулярном чемпионате и оформил два шат-аута. В плей-офф на его счету две встречи.



«Коламбус» выбрал Тарасова на драфте НХЛ 2017 года под общим 86-м номером.



Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых будет встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня сыграет новичок лиги «Сиэтл Кракен» с «Вегас Голден Найтс».



«Коламбус» первый матч в сезоне проведёт дома 15 октября с «Аризоной».