«Коламбус» отправил российского вратаря Тарасова в фарм-клуб
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«Коламбус Блю Джекетс» отправил российского голкипера Даниила Тарасова в фарм-клуб, сообщает в «Твиттере» журналист Джефф Свобода.
В прошедшем сезоне голкипер выступал за «Салават Юлаев», где провёл 16 матчей в регулярном чемпионате и оформил два шат-аута. В плей-офф на его счету две встречи.
«Коламбус» выбрал Тарасова на драфте НХЛ 2017 года под общим 86-м номером.
Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых будет встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня сыграет новичок лиги «Сиэтл Кракен» с «Вегас Голден Найтс».
«Коламбус» первый матч в сезоне проведёт дома 15 октября с «Аризоной».
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