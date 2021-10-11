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Юханссон, Блэкер, Тертышный и Галкин — лучшие игроки шестой недели КХЛ

Юханссон, Блэкер, Тертышный и Галкин — лучшие игроки шестой недели КХЛ
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Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ назвала лучших игроков 6-й недели чемпионата, сообщается на официальном сайте КХЛ.

Лучшим вратарём в четвертый раз в карьере признан Ларс Юханссон (СКА), одержавший с командой две победы. По воротам Юханссона было нанесено 46 бросков, из которых он отразил 100,00%. Коэффициент составил 0,00. Юханссон сыграл на ноль в матчах с «Локомотивом» (1:0) и «Салаватом Юлаевым» (5:0).

Лучшим защитником впервые в карьере признан Джесси Блэкер («Автомобилист»), одержавший с командой три победы в трёх матчах недели. Блэкер набрал 4 (1+3) очка, не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении («+4»).

Лучшим нападающим впервые в карьере признан Никита Тертышный («Трактор»), одержавший с командой три победы в трёх матчах недели. Тертышный набрал 4 (3+1) очка, не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении («+3»). Тертышный забрасывал шайбу в каждом матче шестой недели.

Лучшим новичком во второй раз в карьере признан Владимир Галкин («Автомобилист»), одержавший с командой три победы в трёх матчах недели. По воротам Галкина было нанесено 83 броска, из которых он отразил 93,98%. Коэффициент надёжности составил 1,67. Галкин признавался лучшим новичком на 20-й неделе сезона-2019/2020.

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