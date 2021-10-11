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Российский форвард «Айлендерс» Голышев переведён в фарм-клуб

Российский форвард «Айлендерс» Голышев переведён в фарм-клуб
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«Нью-Йорк Айлендерс» отправил российского нападающего Анатолия Голышева в АХЛ, сообщает в «Твиттере» журналист Артур Стэйпл.

Также вместе с ним в фарм-клуб «Бриджпорт Айлендерс» переведены Робин Сало, Самуэль Болдук и Якуб Скарек.

Голышев в 2016 году был выбран «Айлендерс» в 4-м раунде драфта под общим 95-м номером. В прошедшем чемпионате НХЛ хоккеист подписывал контракт с клубом из Нью-Йорка до конца сезона-2020/2021, но так и не провёл ни одной игры.

Кроме того, ранее игрок выступал в КХЛ за «Автомобилист» на протяжении восьми лет. Всего за команду нападающий сыграл 401 матч, набрав 220 (109+111) очков. В прошедшем сезоне Голышев провёл в КХЛ 56 матчей, в которых набрал 27 (12+15) очков. Его показатель полезности составил «+2».

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