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«Локомотив» — «Динамо М». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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Источник: СКА подпишет контракт с бывшим защитником минского «Динамо» Менеллом

Источник: СКА подпишет контракт с бывшим защитником минского «Динамо» Менеллом
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Американский защитник Бреннан Менелл в ближайшее время подпишет контракт с санкт-петербургским СКА, сообщает телеграм-канал «Хоккейный Бульбаш».

Хоккеист станет седьмым легионером в составе армейского клуба.

В прошедшем сезоне Менелл выступал за минское «Динамо», став одним из лучших атакующих защитников КХЛ. Он провёл 47 матчей в регулярном чемпионате, набрав 38 (5+33) очков при показателе полезности «+7». В плей-офф Менелл сыграл в пяти играх, сумев забросить одну шайбу и отдать шест голевых передач при общей полезности «-5».

В августе 2021 года он подписал одногодичный двусторонний контракт с «Торонто Мэйпл Лифс» на сумму $ 750 тыс. В начале октября игрок был выставлен на драфт отказов и отправлен в АХЛ в фарм-клуб — «Торонто Марлис».

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