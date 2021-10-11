Источник: СКА подпишет контракт с бывшим защитником минского «Динамо» Менеллом
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Американский защитник Бреннан Менелл в ближайшее время подпишет контракт с санкт-петербургским СКА, сообщает телеграм-канал «Хоккейный Бульбаш».
Хоккеист станет седьмым легионером в составе армейского клуба.
В прошедшем сезоне Менелл выступал за минское «Динамо», став одним из лучших атакующих защитников КХЛ. Он провёл 47 матчей в регулярном чемпионате, набрав 38 (5+33) очков при показателе полезности «+7». В плей-офф Менелл сыграл в пяти играх, сумев забросить одну шайбу и отдать шест голевых передач при общей полезности «-5».
В августе 2021 года он подписал одногодичный двусторонний контракт с «Торонто Мэйпл Лифс» на сумму $ 750 тыс. В начале октября игрок был выставлен на драфт отказов и отправлен в АХЛ в фарм-клуб — «Торонто Марлис».
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