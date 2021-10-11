Форвард «Авангарда» Брюквин оформил дубль за минуту в матче с «Автомобилистом»

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и «Автомобилистом». Встреча проходит в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина». К 10-й минуте третьего периода счёт 2:1 в пользу подопечных Боба Хартли.



На 45-й и 46-й минутах дубль оформил российский нападающий омского клуба Владимир Брюквин, выведя свою команду вперёд.

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В настоящий момент «Авангард» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 14 очков после 14 матчей. «Автомобилист» расположился на пятой строчке Востока, имея в своём активе 19 баллов после аналогичного количества встреч.