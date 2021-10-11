«Авангард» в домашнем матче обыграл «Автомобилист», прервав их серию из трёх побед

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» обыграл «Автомобилист». Встреча прошла в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» и завершилась со счётом 3:1 (0:0, 0:0, 3:1).



На 45-й минуте в большинстве счёт открыл нападающий Стефан Да Коста, ему ассистировали Сергей Зборовский и Брукс Мэйсек.



Через 40 секунд ответную шайбу забросил Владимир Брюквин, авторы голевой передачи — Оливер Каски и Алексей Емелин. Через минуту Брюквин оформил дубль, ассистент — Наиль Якупов.



Заключительную шайбу в матче забросил на 59-й минуте Корбан Найт, забив в пустые ворота.



«Авангард» набрал 16 баллов после 15 матчей, занимая шесто место в таблице Восточной конференции. «Автомобилист» имеет в своём активе 19 баллов после 17 встреч.