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«Авангард» в домашнем матче обыграл «Автомобилист», прервав их серию из трёх побед

«Авангард» в домашнем матче обыграл «Автомобилист», прервав их серию из трёх побед
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В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» обыграл «Автомобилист». Встреча прошла в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» и завершилась со счётом 3:1 (0:0, 0:0, 3:1).

На 45-й минуте в большинстве счёт открыл нападающий Стефан Да Коста, ему ассистировали Сергей Зборовский и Брукс Мэйсек.

Через 40 секунд ответную шайбу забросил Владимир Брюквин, авторы голевой передачи — Оливер Каски и Алексей Емелин. Через минуту Брюквин оформил дубль, ассистент — Наиль Якупов.

Заключительную шайбу в матче забросил на 59-й минуте Корбан Найт, забив в пустые ворота.

«Авангард» набрал 16 баллов после 15 матчей, занимая шесто место в таблице Восточной конференции. «Автомобилист» имеет в своём активе 19 баллов после 17 встреч.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2021, понедельник. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Да Коста (Зборовский, Мэйсек) – 44:08' (6x5)   1:1 Брюквин (Каски, Емелин) – 44:55' (5x5)   2:1 Брюквин (Якупов) – 45:56' (5x5)   3:1 Найт – 58:34' (en)
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