Пять игроков основного состава не помогут новому клубу НХЛ в первом матче в его истории
Поделиться
Несколько игроков «Сиэтл Кракен» не смогут сыграть в первом матче клуба в Национальной хоккейной лиге в истории.
Как сообщает в «Твиттере» журналист Джеофф Бейкер, главный тренер команды Дэйв Хэкстол подтвердил, что из-за коронавируса матч с «Вегас Голден Найтс» пропустят Джаред Макканн, Йоонас Донской, Маркус Юханссон, Джейми Олексяк и Калле Йернкрок.
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сиэтлом» и «Вегасом» состоится в среду, 13 октября, в Вегасе на стадионе «Ти-Мобайл Арена». Начало встречи — в 5:00 по московскому времени.
Ранее стало известно, что первым капитаном «Кракен» в истории стал защитник Марк Джиордано. Альтернативные капитаны — Янни Гурд, Джордан Эберле, Адам Ларссон и Джейден Шварц.
Комментарии
- 11 октября 2021
-
23:23
-
23:17
-
23:04
-
22:54
-
22:44
-
22:40
-
22:35
-
22:31
-
22:28
-
22:21
-
22:06
-
21:53
-
21:45
-
21:37
-
21:31
-
21:26
-
21:21
-
21:11
-
20:58
-
20:46
-
20:34
-
20:26
-
20:04
-
19:53
-
19:38
-
19:32
-
19:21
-
19:17
-
18:48
-
18:30
-
18:17
-
18:01
-
17:37
-
17:23
-
17:02
Партнерский контент