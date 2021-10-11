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Пять игроков основного состава не помогут новому клубу НХЛ в первом матче в его истории

Пять игроков основного состава не помогут новому клубу НХЛ в первом матче в его истории
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Несколько игроков «Сиэтл Кракен» не смогут сыграть в первом матче клуба в Национальной хоккейной лиге в истории.

Как сообщает в «Твиттере» журналист Джеофф Бейкер, главный тренер команды Дэйв Хэкстол подтвердил, что из-за коронавируса матч с «Вегас Голден Найтс» пропустят Джаред Макканн, Йоонас Донской, Маркус Юханссон, Джейми Олексяк и Калле Йернкрок.

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сиэтлом» и «Вегасом» состоится в среду, 13 октября, в Вегасе на стадионе «Ти-Мобайл Арена». Начало встречи — в 5:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что первым капитаном «Кракен» в истории стал защитник Марк Джиордано. Альтернативные капитаны — Янни Гурд, Джордан Эберле, Адам Ларссон и Джейден Шварц.

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