Пять игроков основного состава не помогут новому клубу НХЛ в первом матче в его истории

Несколько игроков «Сиэтл Кракен» не смогут сыграть в первом матче клуба в Национальной хоккейной лиге в истории.



Как сообщает в «Твиттере» журналист Джеофф Бейкер, главный тренер команды Дэйв Хэкстол подтвердил, что из-за коронавируса матч с «Вегас Голден Найтс» пропустят Джаред Макканн, Йоонас Донской, Маркус Юханссон, Джейми Олексяк и Калле Йернкрок.



Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сиэтлом» и «Вегасом» состоится в среду, 13 октября, в Вегасе на стадионе «Ти-Мобайл Арена». Начало встречи — в 5:00 по московскому времени.



Ранее стало известно, что первым капитаном «Кракен» в истории стал защитник Марк Джиордано. Альтернативные капитаны — Янни Гурд, Джордан Эберле, Адам Ларссон и Джейден Шварц.