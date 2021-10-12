На Грубеца падали ворота, Кормье выталкивали за борт. Лучшие фото победы «Авангарда»

11 октября в Подмосковье на льду стадиона «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Авангард» одержал победу над «Автомобилистом». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Боба Хартли.

На 45-й и 46-й минутах дубль оформил российский нападающий омского клуба Владимир Брюквин, выведя свою команду вперёд.

Заключительную шайбу в матче забросил на 59-й минуте Корбан Найт, забив в пустые ворота.



«Авангард» набрал 16 баллов после 15 матчей, занимая шестое место в таблице Восточной конференции. «Автомобилист» имеет в своём активе 19 баллов после 17 встреч.

Лучшие кадры с матча «Авангард» — «Автомобилист» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.