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Бирюков — о дерби с «Ак Барсом»: никого не надо мотивировать, все знают, что это за игры

Бирюков — о дерби с «Ак Барсом»: никого не надо мотивировать, все знают, что это за игры
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Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ак Барсом».

«Настрой отличный, все готовы к хорошей игре. Тем более мы проиграли на выезде в Казани, поэтому должны показать бой и выигрывать сегодня.

Будем вносить коррективы в игру? Не то чтобы менять. Надо показать свою лучшую игру, чтобы выиграть. Думаю, всё будет нормально.

Не самая приятная игра была с питерскими армейцами? Надо забыть тот матч, начинать с чистого листа и двигаться только вперёд.

В принципе, никого не надо мотивировать, все понимают, что это за игры. Думаю, в плане настроя проблем не должно быть. Мы постараемся сегодня порадовать наших болельщиков», — приводит слова Бирюкова официальный сайт уфимского клуба.

Напомним, матч между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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