«Сибирь» обменяла права на Зыкова в СКА, получив взамен Каменева и Спиридонова

Клубы Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» и СКА произвели обмен игроками.



Как сообщает официальный сайт новосибирского клуба, в «Сибирь» переходят спортивные права на двух нападающих: 20-летнего Егора Спиридонова и 25-летнего Владислава Каменева, в СКА перешли права на нападающего Валентина Зыкова.



Спиридонов является воспитанником «Металлурга». В сезоне-2020/2021 дебютировал в КХЛ, проведя два матча за СКА, не набрав результативных баллов.



Каменев — воспитанник «Южного Урала». В КХЛ дебютировал в составе «Металлурга» (2013-2015). Также Каменев выступал в НХЛ за «Нэшвилл» и «Колорадо». Форвард стал игроком СКА в 2020 году, в нынешнем сезоне провёл семь матчей, сделав одну голевую передачу при полезности "+1".



Напомним, ранее ЦСКА обменял права на Зыкова в «Сибирь».