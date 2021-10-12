Николишин: что Гусеву было ждать в Америке? Играть надо, а в КХЛ он был и остаётся звездой

Чемпион мира и бывший игрок клубов НХЛ Андрей Николишин поделился мнением о возвращении форварда Никиты Гусева в СКА.



«Правильно ли Гусев сделал, что не стал ждать других предложений в Америке? А чего ему ждать? Чемпионат стартует сегодня ночью. Каких ещё предложений он должен ждать? Он поехал в «Торонто» на просмотровый контракт, не подошёл клубу, а играть-то надо где-то. И где это делать — это только его выбор. Главное — играть.



Мне сложно сказать, сможет ли он поработать над своими слабыми сторонами в КХЛ. Это моё мнение, что ему не хватает игры без шайбы. Может, агент или тренер ему что-то другое говорят. Конечно, для КХЛ Гусев был и остаётся звездой. Когда он уезжал отсюда, то был лучшим бомбардиром лиги, что тут говорить. Может ли быть, что Никита — это игрок исключительно для российского хоккея, как Мозякин или Шипачёв? Тут у каждого всё индивидуально, каждый сам выбирает свой путь», — сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.