Николишин: что Гусеву было ждать в Америке? Играть надо, а в КХЛ он был и остаётся звездой

Чемпион мира и бывший игрок клубов НХЛ Андрей Николишин поделился мнением о возвращении форварда Никиты Гусева в СКА.
«Правильно ли Гусев сделал, что не стал ждать других предложений в Америке? А чего ему ждать? Чемпионат стартует сегодня ночью. Каких ещё предложений он должен ждать? Он поехал в «Торонто» на просмотровый контракт, не подошёл клубу, а играть-то надо где-то. И где это делать — это только его выбор. Главное — играть.
Мне сложно сказать, сможет ли он поработать над своими слабыми сторонами в КХЛ. Это моё мнение, что ему не хватает игры без шайбы. Может, агент или тренер ему что-то другое говорят. Конечно, для КХЛ Гусев был и остаётся звездой. Когда он уезжал отсюда, то был лучшим бомбардиром лиги, что тут говорить. Может ли быть, что Никита — это игрок исключительно для российского хоккея, как Мозякин или Шипачёв? Тут у каждого всё индивидуально, каждый сам выбирает свой путь», — сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
- 12 октября 2021
-
22:06
-
22:00
-
21:50
-
21:40
-
21:33
-
21:24
-
21:12
-
21:09
-
20:57
-
20:46
-
20:42
-
20:37
-
20:29
-
20:19
-
20:03
-
19:58
-
19:48
-
19:43
-
19:41
-
19:31
-
19:21
-
19:17
-
19:11
-
19:05
-
19:00
-
18:39
-
18:30
-
18:25
-
18:21
-
18:13
-
17:41
-
17:25
-
17:14
-
16:52
-
16:42