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Нападающий СКА Евгений Тимкин проводит 700-ю игру в КХЛ

Нападающий СКА Евгений Тимкин проводит 700-ю игру в КХЛ
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между санкт-петербургским СКА и московским «Динамо». После первого периода счёт в игре ничейный — 1:1.

Нападающий армейцев Евгений Тимкин проводит 700-й матч в лиге. Он набрал 164 (87+77) результативных балла при показателе полезности «-44». Форвард выступает за СКА с сезона-2020/2021.

Счёт в игре открыл нападающий «Динамо» Дмитрий Рашевский на 18-й минуте. Через две минуты форвард Иван Морозов восстановил равновесие в большинстве.

В настоящий момент СКА занимает четвёртое место в таблице Западной конференции, набрав 23 очка после 16 матчей. «Динамо» — на первой строчке Запада, у бело-голубых 24 очка при аналогичном количестве игр.

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