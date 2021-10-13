Нападающий СКА Евгений Тимкин проводит 700-ю игру в КХЛ

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между санкт-петербургским СКА и московским «Динамо». После первого периода счёт в игре ничейный — 1:1.



Нападающий армейцев Евгений Тимкин проводит 700-й матч в лиге. Он набрал 164 (87+77) результативных балла при показателе полезности «-44». Форвард выступает за СКА с сезона-2020/2021.



Счёт в игре открыл нападающий «Динамо» Дмитрий Рашевский на 18-й минуте. Через две минуты форвард Иван Морозов восстановил равновесие в большинстве.



В настоящий момент СКА занимает четвёртое место в таблице Западной конференции, набрав 23 очка после 16 матчей. «Динамо» — на первой строчке Запада, у бело-голубых 24 очка при аналогичном количестве игр.