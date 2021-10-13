Назаров — о перспективах Глотова: готовим его в сборную России, на Олимпиаду

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров подвёл итоги встречи с «Автомобилистом» (5:4, бул.) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.



«Поблагодарил ребят после игры, тяжёлый матч, вторая игра на выезде. Многое сегодня получалось: очень сильно старались — и стало получаться. Забили четыре шайбы с игры, выиграли по буллитам — в принципе, хороший матч.



Перспективы Глотова на будущее? Мы готовим его в сборную России, на Олимпиаду.



Показалось, что как-то консервативно сегодня разыгрывали «5 на 3»? Ну почему? Было две штанги, немножко, наверное, не повезло. В целом удерживали шайбу, пытались найти финальный бросок. Я попросил ребят опрометчиво не бросать, подержать, и уже когда на 100% чувствуешь… Бакош попал в штангу, ещё кто-то в штангу попал.



Вы знаете, никого выделять не буду. Как говорится, выигрывает команда, проигрывает тренер. Сегодня ребята выиграли — молодцы, то есть все абсолютно сыграли хорошо, и каждый внёс сегодня небольшую частичку в победу.



Максим Третьяк тоже внёс свою частичку в победу даже с пропущенными этими двумя шайбами, ничего страшного. Ну, бывает, всё случается. Повторюсь, Максим Третьяк, даже несмотря на две пропущенные шайбы, внёс свою лепту в победу. Любая замена вратаря — это возможность для команды найти дополнительные силы. Забили гол и стали выправлять ситуацию.



Это ошибочное мнение, что любой иностранец, приехавший в Россию, должен забивать шайбы. Иностранец должен приносить пользу для итоговой победы. Джей Си Липон, на мой взгляд, сегодня был одним из самых активных игроков, если мне не изменяет память, сделал около шести хитов. Активный хоккей – это то, что мы приветствуем. Ему тяжело одновременно делать хиты и забивать шайбы. Отдал красивую передачу, на мой взгляд», — приводит слова Назарова пресс-служба клуба.