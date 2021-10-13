СКА обыграл дома московское «Динамо» и поднялся на первое место Западной конференции

СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги обыграл московское «Динамо» со счётом 5:3 (1:1, 3:1, 1:1). Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец».
Счёт в матче на 18-й минуте открыл форвард гостей Дмитрий Рашевский, ассистенты – Андрей Педан и Сергей Бойков. Ответную шайбу через две минуты в большинстве забросил Иван Морозов, авторы голевой передачи – Линден Вей и Мэт Робинсон.
На 25-й минуте вперёд подопечных Валерия Брагина в ситуации «5 на 4» вывел Антон Бурдасов, ему ассистировали Андрей Кузьменко и Вей. На 26-й минуте Рашевский оформил дубль и восстановил равновесие в счёте, передачу отдал Андрей Сергеев.
На 33-й и 34-й минутах две шайбы забросил финский форвард СКА Йоонас Кемппайнен. На 49-й минуте в большинстве сократил отставание в счёте нападающий «Динамо» Роб Клинкхаммер, ассистенты — Андрей Педан и Андрей Сергеев.
На 59-й минуте в пустые ворота забросил форвард СКА Евгений Кетов, установив окончательный счёт.
Таким образом, СКА вышел на первое место в таблице Западной конференции, набрав 25 очков после 17 матчей. «Динамо» опустилось на вторую строчку, у бело-голубых 24 балла при идентичном показателе сыгранных встреч.
- 13 октября 2021
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