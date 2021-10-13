Хартли: «Авангард» мог забить огромное количество голов, но нужно упомянуть Бояркина

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал победу в матче с «Барысом» (4:1).



«Хорошая победа. Мы здорово начали, уверенно контролировали шайбу все три периода и могли забивать просто огромное количество голов. Здесь нужно упомянуть вратаря «Барыса» Бояркина, он порой совершал невероятные спасения. Мне понравилось, как «Авангард» катался, как действовал с шайбой и переходил из обороны в атаку. Уверенная, сплочённая командная работа на протяжении 60 минут встречи.



Я очень доволен Дергачёвым, ведь он по большому счёту был без предсезонки. Сейчас он учит нашу систему, привыкает к партнёрам, и звено Телегин — Дергачёв — Жарков — это габаритная тройка, которая здорово катается и всегда нацелена на ворота. Паре получил повреждение в прошлом матче, и последние два дня даже не приезжал на арену», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.