Овечкин и Кузнецов помогли Оши открыть счёт в матче с «Рейнджерс»

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. Единственный на данный момент гол забил Ти Джей Оши. Российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов отметились результативными передачами.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии был обыгран «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал вторым подряд для клуба, а также третьим за всю историю франшизы.

Лучшим бомбардиром плей-офф стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, а приз самого ценного игрока выиграл голкипер клуба — Андрей Василевский. Отметим, что он стал первым российским вратарём в истории, кому удалось выиграть «Конн Смайт Трофи».