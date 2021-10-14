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«Колорадо» стартовал с победы над «Чикаго». Ничушкин отдал голевую передачу

«Колорадо» стартовал с победы над «Чикаго». Ничушкин отдал голевую передачу
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал на своём льду «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой хозяев – 4:2.

В составе «Колорадо» отличились Джек Джонсон, Габриэль Ландеског, Боуэн Байрэм и Назем Кадри. За «Чикаго» забрасывали Доминик Кубалик и Коннор Мёрфи.

26-летний российский форвард «лавин» Валерий Ничушкин провёл на льду 14 минут и 16 секунд и отметился результативной передачей, продемонстрировав показатель полезности «0».

Звёздный голкипер «Чикаго» Марк-Андре Флёри, обменянный летом из «Вегас Голден Найтс», отразил 32 броска из 36. У его визави из «Колорадо» Дарси Кемпера – 32 спасения после 34 попыток.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2021, четверг. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Джонсон (Комфер) – 04:26' (5x5)   2:0 Ландеског (Кадри, Джонсон) – 05:48' (5x5)   3:0 Байрэм (Ландеског) – 09:34' (5x5)   3:1 Кубалик (Митчелл, Курашев) – 16:47' (5x4)   4:1 Кадри (Байрэм, Рантанен) – 36:12' (5x5)   4:2 Мёрфи – 55:31' (5x5)

В параллельных матчах «Анахайм Дакс» уверенно разобрался с «Виннипег Джетс» (4:1), за который выступает Евгений Свечников (6.43 на льду, без очков и «0» по показателю полезности), а «Эдмонтон Ойлерз» по буллитам обыграл «Ванкувер Кэнакс» (3:2 Б) Василия Подколзина (7.34 на льду, без очков и «0» по коэффициенту полезности».

НХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2021, четверг. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Шаттенкирк (Сильверберг, Лундестрём) – 06:11' (5x5)   2:0 Мактавиш (Лундестрём, Сильверберг) – 13:20' (5x5)   2:1 Коннор (Уилер, Штястны) – 23:48' (5x5)   3:1 Хенрик (Фаулер, Мактавиш) – 33:20' (5x4)   4:1 Ракелль (Драйсдейл, Гецлаф) – 46:20' (5x4)
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