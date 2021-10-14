«Колорадо» стартовал с победы над «Чикаго». Ничушкин отдал голевую передачу

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал на своём льду «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой хозяев – 4:2.
В составе «Колорадо» отличились Джек Джонсон, Габриэль Ландеског, Боуэн Байрэм и Назем Кадри. За «Чикаго» забрасывали Доминик Кубалик и Коннор Мёрфи.
26-летний российский форвард «лавин» Валерий Ничушкин провёл на льду 14 минут и 16 секунд и отметился результативной передачей, продемонстрировав показатель полезности «0».
Звёздный голкипер «Чикаго» Марк-Андре Флёри, обменянный летом из «Вегас Голден Найтс», отразил 32 броска из 36. У его визави из «Колорадо» Дарси Кемпера – 32 спасения после 34 попыток.
В параллельных матчах «Анахайм Дакс» уверенно разобрался с «Виннипег Джетс» (4:1), за который выступает Евгений Свечников (6.43 на льду, без очков и «0» по показателю полезности), а «Эдмонтон Ойлерз» по буллитам обыграл «Ванкувер Кэнакс» (3:2 Б) Василия Подколзина (7.34 на льду, без очков и «0» по коэффициенту полезности».
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