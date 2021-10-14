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NHL.com: Макдэвид — фаворит на выигрыш «Харт Трофи», Панарин — 4-й, Кучеров — 6-й

NHL.com: Макдэвид — фаворит на выигрыш «Харт Трофи», Панарин — 4-й, Кучеров — 6-й
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Национальная хоккейная лига провела голосование для определения кандидатов на получение приза «Харт Трофи». Данная награда вручается хоккеисту, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

В результате голосования, в котором приняли участие 17 журналистов, начислявших очки из расчёта 5-4-3-2-1, первое место занял форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, набравший 79 очков (13 первых мест). Второй — нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон, которому отдали 59 баллов (4 первых места), третий — форвард «Торонто» Остон Мэттьюс.

Также в топ-10 попали: Артемий Панарин («Рейнджерс»), Александр Барков («Флорида»), Никита Кучеров («Тампа»), Марк Стоун («Вегас»), Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Давид Пастрняк («Бостон») и Себастьян Ахо («Каролина»).

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