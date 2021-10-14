Красиков бросил клюшку в игре с минским «Динамо», после чего был назначен буллит

В Минске закончился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и московским «Спартаком». Победу одержали гости со счётом 1:2.



На последней минуте основного времени минчане сравняли счёт. Голкипер «Спартака» Алексей Красиков бросил клюшку, после чего назначили буллит. Его удачно реализовал форвард Павел Варфоломеев, после чего игра перешла в овертайм.

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В дополнительное время в составе «Спартака» отличился Йори Лехтеря, принеся клубу победу.



«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 24 очка после 17 матчей. «Спартак» поднялся на седьмое место на Западе, имея в своём активе 18 баллов после 18 встреч.



В следующем матче «Спартак» сыграет дома с ЦСКА (18 октября). Минское «Динамо» примет «Адмирал» (17 октября).