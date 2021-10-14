Красиков бросил клюшку в игре с минским «Динамо», после чего был назначен буллит

В Минске закончился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и московским «Спартаком». Победу одержали гости со счётом 1:2.
На последней минуте основного времени минчане сравняли счёт. Голкипер «Спартака» Алексей Красиков бросил клюшку, после чего назначили буллит. Его удачно реализовал форвард Павел Варфоломеев, после чего игра перешла в овертайм.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В дополнительное время в составе «Спартака» отличился Йори Лехтеря, принеся клубу победу.
«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 24 очка после 17 матчей. «Спартак» поднялся на седьмое место на Западе, имея в своём активе 18 баллов после 18 встреч.
В следующем матче «Спартак» сыграет дома с ЦСКА (18 октября). Минское «Динамо» примет «Адмирал» (17 октября).
- 14 октября 2021
-
22:21
-
22:14
-
22:01
-
21:55
-
21:40
-
21:32
-
21:24
-
21:17
-
21:08
-
20:54
-
20:28
-
20:19
-
20:10
-
19:47
-
19:34
-
19:20
-
19:10
-
19:00
-
18:57
-
18:50
-
18:42
-
18:34
-
18:23
-
18:05
-
17:50
-
17:37
-
17:25
-
17:14
-
17:05
-
16:30
-
16:20
-
16:17
-
16:00
-
15:30
-
15:03