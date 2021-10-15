Андрей Свечников стал автором первой шайбы «Каролины» в новом сезоне НХЛ

В эти минуты в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Нью-Йорк Айлендерс».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 2:1 в пользу хозяев. Первый гол за «Каролину» забросил российский нападающий Андрей Свечников. Позже за хозяев забил Йеспер Фаст. Единственный на данный момент гол за «Айлендерс» забил Мэтью Барзал.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Каролины»

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии был обыгран «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал вторым подряд для клуба, а также третьим за всю историю франшизы.

Лучшим бомбардиром плей-офф стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, а приз самого ценного игрока выиграл голкипер клуба — Андрей Василевский. Отметим, что он стал первым российским вратарём в истории, кому удалось выиграть «Конн Смайт Трофи».