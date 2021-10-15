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«Оттава» едва не упустила победу над «Торонто» при счёте 3:0, Зуб и Зайцев – без очков

«Оттава» едва не упустила победу над «Торонто» при счёте 3:0, Зуб и Зайцев – без очков
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Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Оттаве на стадионе Канадиен Тайр-центр и завершилась победой хозяевсо счётом 3:2.

Отметим, по ходу матча «Оттава» вела со счётом 3:0, но едва не упустила победу. В составе победителей отличились Крис Тирни, Тайлер Энис и Алекс Фоментов. Российские защитники Артём Зуб и Никита Зайцев очков не набрали. За «Торонто» забили Джейсон Спецца и Вильям Нюландер.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии был обыгран «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал вторым подряд для клуба, а также третьим за всю историю франшизы.

Лучшим бомбардиром плей-офф стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, а приз самого ценного игрока выиграл голкипер клуба — Андрей Василевский. Отметим, что он стал первым российским вратарём в истории, кому удалось выиграть «Конн Смайт Трофи».

НХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2021, пятница. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Тирни (Холден, Эннис) – 08:31' (5x5)   2:0 Эннис (Шабо, Штюцле) – 18:58' (5x4)   3:0 Форментон (Мете) – 19:59' (5x5)   3:1 Спецца (Райлли, Нюландер) – 43:11' (5x4)   3:2 Нюландер (Спецца, Таварес) – 48:50' (5x4)
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