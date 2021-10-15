«Оттава» едва не упустила победу над «Торонто» при счёте 3:0, Зуб и Зайцев – без очков

Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Оттаве на стадионе Канадиен Тайр-центр и завершилась победой хозяевсо счётом 3:2.

Отметим, по ходу матча «Оттава» вела со счётом 3:0, но едва не упустила победу. В составе победителей отличились Крис Тирни, Тайлер Энис и Алекс Фоментов. Российские защитники Артём Зуб и Никита Зайцев очков не набрали. За «Торонто» забили Джейсон Спецца и Вильям Нюландер.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии был обыгран «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал вторым подряд для клуба, а также третьим за всю историю франшизы.



Лучшим бомбардиром плей-офф стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, а приз самого ценного игрока выиграл голкипер клуба — Андрей Василевский. Отметим, что он стал первым российским вратарём в истории, кому удалось выиграть «Конн Смайт Трофи».