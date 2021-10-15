Гол и три ассиста Кучерова помогли «Тампе» одержать победу над «Детройтом»

В матче Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде в овертайме обыграла «Детройт Ред Уингз» со счётом 7:6.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Онджрей Палат (2), Стивен Стэмкос (2), Росс Колтон, Никита Кучеров и Алекс Киллорн.
Кучеров за 24.43 на площадке кроме заброшенной шайбы сделал три результативные передачи, совершил восемь бросков по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1». Защитник Михаил Сергачёв за 21.56 на льду отдал две результативные передачи, трижды бросил по воротам соперника, его показатель полезности составил «-3». Голкипер Андрей Василевский совершил 20 сейвов из 26 бросков.
За «Детройт» голы забили Дилан Ларкин, Тайлер Бертуцци (4) и Владислав Наместников. Россиянин за 14.14 на льду сделал один бросок по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».
Следующий матч «Тампа» проведёт на выезде 17 октября с «Вашингтон Кэпиталз», а «Детройт» в этот же день примет «Ванкувер Кэнакс».
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