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Гол и три ассиста Кучерова помогли «Тампе» одержать победу над «Детройтом»

Гол и три ассиста Кучерова помогли «Тампе» одержать победу над «Детройтом»
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В матче Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде в овертайме обыграла «Детройт Ред Уингз» со счётом 7:6.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Онджрей Палат (2), Стивен Стэмкос (2), Росс Колтон, Никита Кучеров и Алекс Киллорн.

Кучеров за 24.43 на площадке кроме заброшенной шайбы сделал три результативные передачи, совершил восемь бросков по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1». Защитник Михаил Сергачёв за 21.56 на льду отдал две результативные передачи, трижды бросил по воротам соперника, его показатель полезности составил «-3». Голкипер Андрей Василевский совершил 20 сейвов из 26 бросков.

За «Детройт» голы забили Дилан Ларкин, Тайлер Бертуцци (4) и Владислав Наместников. Россиянин за 14.14 на льду сделал один бросок по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».

Следующий матч «Тампа» проведёт на выезде 17 октября с «Вашингтон Кэпиталз», а «Детройт» в этот же день примет «Ванкувер Кэнакс».

НХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2021, пятница. 02:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
6 : 7
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Ларкин (Фаббри, Задина) – 14:00' (5x5)   2:0 Бертуцци (Ледди, Зайдер) – 20:17' (5x5)   3:0 Бертуцци (Эрни, Линдстрём) – 27:52' (5x5)   3:1 Палат (Хедман, Кучеров) – 28:08' (5x5)   4:1 Бертуцци (Фаббри, Рэймонд) – 32:29' (4x3)   4:2 Стэмкос (Кучеров, Сергачёв) – 35:19' (5x4)   4:3 Стэмкос (Сергачёв, Кучеров) – 36:31' (5x4)   5:3 Бертуцци (Зайдер) – 44:35' (5x5)   6:3 Наместников (Расмуссен, Ледди) – 47:10' (5x5)   6:4 Колтон (Чернак) – 53:43' (5x5)   6:5 Кучеров (Хедман, Стэмкос) – 56:25' (5x4)   6:6 Киллорн (Хедман) – 57:41' (5x5)   6:7 Палат (Хедман, Пойнт) – 62:43'
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