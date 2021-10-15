Форвард «Лос-Анджелес Кингз» Ткачёв заработал первое очко в НХЛ

Российский форвард Владимир Ткачёв, перешедший в «Лос-Анджелес Кингз», отметился первым набранным очком в Национальной хоккейной лиге.

В матче регулярного чемпионата «Кингз» принимают «Вегас Голден Найтс». После первого периода счёт 2:1 в пользу хозяев. Ткачёв поучаствовал во втором взятии ворот, отдав результативную передачу на Анже Копитара. Автором первой шайбы у «Кингз» стал Дастин Браун, а у «Голден Найтс» пока единственный гол забил Ши Теодор.

Ткачёв перешёл в «Кингз» весной 2021 года. Ранее он выступал за СКА, «Салават Юлаев», «Авангард», «Квебек Ремпартс» и «Монктон Уайлдкэтс».

В предсезонном матче перед регулярным чемпионатом Владимир Ткачёв отметился заброшенной шайбой за «Кингз» в ворота «Анахайм Дакс».