Форвард «Лос-Анджелес Кингз» Ткачёв заработал первое очко в НХЛ
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Российский форвард Владимир Ткачёв, перешедший в «Лос-Анджелес Кингз», отметился первым набранным очком в Национальной хоккейной лиге.
В матче регулярного чемпионата «Кингз» принимают «Вегас Голден Найтс». После первого периода счёт 2:1 в пользу хозяев. Ткачёв поучаствовал во втором взятии ворот, отдав результативную передачу на Анже Копитара. Автором первой шайбы у «Кингз» стал Дастин Браун, а у «Голден Найтс» пока единственный гол забил Ши Теодор.
Ткачёв перешёл в «Кингз» весной 2021 года. Ранее он выступал за СКА, «Салават Юлаев», «Авангард», «Квебек Ремпартс» и «Монктон Уайлдкэтс».
В предсезонном матче перед регулярным чемпионатом Владимир Ткачёв отметился заброшенной шайбой за «Кингз» в ворота «Анахайм Дакс».
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