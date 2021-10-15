Хет-трик Копитара и две передачи Ткачёва помогли «Лос-Анджелесу» крупно обыграть «Вегас»
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«Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги крупно обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 6:2 (2:1, 2:0, 2:1). Встреча состоялась в Лос-Анджелесе на стадионе «Стейплс-центр».
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дастин Браун, Филипп Дано и Дрю Даути. Хет-трик на счету форварда Анже Копитара. У «Вегаса» забросили Ши Теодор и российский нападающий Евгений Дадонов.
Владимир Ткачёв, выступающий за «Кингз», стал автором ассистентского дубля.
В следующем матче «Лос-Анджелес» сыграет дома с «Миннесотой». Встреча состоится в воскресенье, 17 октября. «Вегас», в первой игре сезона обыгравший «Сиэтл» (4:3), примет дома «Сент-Луис». Матч пройдёт 21 октября.
НХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2021, пятница. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
6 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Теодор (Колесар, Макнэбб) – 09:00' (5x5) 1:1 Браун (Даути, Копитар) – 13:15' (5x5) 2:1 Копитар (Ткачёв, Даути) – 19:17' (5x4) 3:1 Дано (Даути, Иафалло) – 23:05' (5x5) 4:1 Копитар (Кемпе, Иафалло) – 30:13' (5x5) 5:1 Даути (Ткачёв, Копитар) – 41:47' (5x4) 6:1 Копитар (Арвидссон, Браун) – 55:06' (5x5) 6:2 Стивенсон (Дадонов, Мартинес) – 55:43' (5x5)
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