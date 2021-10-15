Хет-трик Копитара и две передачи Ткачёва помогли «Лос-Анджелесу» крупно обыграть «Вегас»

«Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги крупно обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 6:2 (2:1, 2:0, 2:1). Встреча состоялась в Лос-Анджелесе на стадионе «Стейплс-центр».



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дастин Браун, Филипп Дано и Дрю Даути. Хет-трик на счету форварда Анже Копитара. У «Вегаса» забросили Ши Теодор и российский нападающий Евгений Дадонов.



Владимир Ткачёв, выступающий за «Кингз», стал автором ассистентского дубля.



В следующем матче «Лос-Анджелес» сыграет дома с «Миннесотой». Встреча состоится в воскресенье, 17 октября. «Вегас», в первой игре сезона обыгравший «Сиэтл» (4:3), примет дома «Сент-Луис». Матч пройдёт 21 октября.