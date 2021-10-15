Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь РС» — «Барыс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хет-трик Копитара и две передачи Ткачёва помогли «Лос-Анджелесу» крупно обыграть «Вегас»

Хет-трик Копитара и две передачи Ткачёва помогли «Лос-Анджелесу» крупно обыграть «Вегас»
Комментарии

«Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги крупно обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 6:2 (2:1, 2:0, 2:1). Встреча состоялась в Лос-Анджелесе на стадионе «Стейплс-центр».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дастин Браун, Филипп Дано и Дрю Даути. Хет-трик на счету форварда Анже Копитара. У «Вегаса» забросили Ши Теодор и российский нападающий Евгений Дадонов.

Владимир Ткачёв, выступающий за «Кингз», стал автором ассистентского дубля.

В следующем матче «Лос-Анджелес» сыграет дома с «Миннесотой». Встреча состоится в воскресенье, 17 октября. «Вегас», в первой игре сезона обыгравший «Сиэтл» (4:3), примет дома «Сент-Луис». Матч пройдёт 21 октября.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2021, пятница. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
6 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Теодор (Колесар, Макнэбб) – 09:00' (5x5)   1:1 Браун (Даути, Копитар) – 13:15' (5x5)   2:1 Копитар (Ткачёв, Даути) – 19:17' (5x4)   3:1 Дано (Даути, Иафалло) – 23:05' (5x5)   4:1 Копитар (Кемпе, Иафалло) – 30:13' (5x5)   5:1 Даути (Ткачёв, Копитар) – 41:47' (5x4)   6:1 Копитар (Арвидссон, Браун) – 55:06' (5x5)   6:2 Стивенсон (Дадонов, Мартинес) – 55:43' (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021