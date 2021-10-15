«Коламбус» поднял под своды арены баннер в честь погибшего голкипера клуба Кивлениекса

«Коламбус Блю Джекетс» провёл памятную церемонию в честь погибшего голкипера клуба Матиса Кивлениекса.
Под своды «Нейшнвайд-Арены» был поднят баннер с игровым номером хоккеиста и надписью: «В память о Матисе Кивлениексе, 1996-2021».
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте компании Sportsnet.
Напомним, Кивлениекс скончался в результате неудачного попадания петарды. Летом 2021 года голкипер принял участие в домашнем чемпионате мира — 2021. Он отыграл четыре встречи, в которых одержал одну победу при 92,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.18.
Матис присоединился к «Кливленд Монстерс», фарм-клубу «Коламбуса», в 2017 году, подписав трёхлетний контракт начального уровня. В течение сезона-2019/2020 Кивлениекс вызывался в состав «Блю Джекетс».
- 15 октября 2021
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