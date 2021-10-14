На льду на стадионе «Коламбуса» нанесён игровой номер погибшего голкипера Кивлениекса

На льду за воротами на домашнем стадионе «Коламбус Блю Джекетс» — «Нейшнвайд-Арене», нанесён игровой номер погибшего голкипера клуба Матиса Кивлениекса, сообщает «Твиттер» команды.
«Номер 80 всегда за спиной Элвиса (Мерзликина — голкипера „Коламбуса“. — прим. „Чемпионата“)», — говорится в сообщении клуба, к которому прикреплено фото.
Напомним, Кивлениекс скончался в результате неудачного попадания петарды. Он спас своего соотечественника и одноклубника — Элвиса Мерзликина и его беременную жену. Они были на 20-30 футов позади него.
Летом Кивлениекс принял участие в домашнем чемпионате мира — 2021. Он отыграл четыре встречи, в которых одержал одну победу при 92,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.18.
Матис присоединился к «Кливленд Монстерс», фарм-клубу «Коламбуса», в 2017 году, подписав трёхлетний контракт начального уровня. В течение сезона-2019/2020 Кивлениекс вызывался в состав «Блю Джекетс».
- 14 октября 2021
-
21:24
-
21:17
-
21:08
-
20:54
-
20:28
-
20:19
-
20:10
-
19:47
-
19:34
-
19:20
-
19:10
-
19:00
-
18:57
-
18:50
-
18:42
-
18:34
-
18:23
-
18:05
-
17:50
-
17:37
-
17:25
-
17:14
-
17:05
-
16:30
-
16:20
-
16:17
-
16:00
-
15:30
-
15:03
-
15:00
-
14:51
-
14:29
-
14:00
-
13:41
-
13:31