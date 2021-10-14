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На льду на стадионе «Коламбуса» нанесён игровой номер погибшего голкипера Кивлениекса

На льду на стадионе «Коламбуса» нанесён игровой номер погибшего голкипера Кивлениекса
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На льду за воротами на домашнем стадионе «Коламбус Блю Джекетс» — «Нейшнвайд-Арене», нанесён игровой номер погибшего голкипера клуба Матиса Кивлениекса, сообщает «Твиттер» команды.

«Номер 80 всегда за спиной Элвиса (Мерзликина — голкипера „Коламбуса“. — прим. „Чемпионата“)», — говорится в сообщении клуба, к которому прикреплено фото.

Напомним, Кивлениекс скончался в результате неудачного попадания петарды. Он спас своего соотечественника и одноклубника — Элвиса Мерзликина и его беременную жену. Они были на 20-30 футов позади него.

Летом Кивлениекс принял участие в домашнем чемпионате мира — 2021. Он отыграл четыре встречи, в которых одержал одну победу при 92,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.18.

Матис присоединился к «Кливленд Монстерс», фарм-клубу «Коламбуса», в 2017 году, подписав трёхлетний контракт начального уровня. В течение сезона-2019/2020 Кивлениекс вызывался в состав «Блю Джекетс».

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