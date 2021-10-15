Зарплата Купера по новому контракту с «Тампой» — $ 5 млн в год, это 2-й показатель в НХЛ

The Athletic сообщил о зарплате главного тренера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джона Купера по новому контракту.



Журналист издания Пьер Лебрюн заявил, что по соглашению с клубом специалист будет получать $ 5 млн за сезон. Самым дорогим тренером Национальной хоккейной лиги остаётся Джоэль Кенневилль из «Флориды», получающий $ 5,5 млн в год.



Напомним, ранее «Тампа» продлила контракт с 54-летним тренером до конца сезона-2024/2025. Купер работает с «Лайтнинг» с 2013 года. При нём команда одержала победу в двух розыгрышах Кубка Стэнли (2020, 2021). Также Купер возглавит сборную Канады по хоккею на Олимпийских играх — 2022, если в турнире примут участие игроки НХЛ.



«Тампа» проведёт следующий матч в гостях с «Вашингтоном» (17 октября).