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Андрей Свечников рассказал, как чуть не забил «Айлендерс» лакросс-гол

Андрей Свечников рассказал, как чуть не забил «Айлендерс» лакросс-гол
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Форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников подвёл итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:3). Форвард набрал 3 (2+1) очка, а также попытался забросить шайбу в стиле лакросс.

«Лакросс-гол? Ну да, я попытался. У меня был один момент во втором периоде, когда я был за воротами и поймал себя на мысли, что тут можно этот финт исполнить. Потом уже, вернувшись в раздевалку, я сказал сам себе: «А почему ты это не сделал? Да ладно!» И в третьем периоде уже был хороший шанс, и там я попробовал, но не получилось, и голкипер оказался быстрее. Там мне не хватило чуть времени, и в следующий раз нужно быть более шустрым.

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Победа? Вся команда сыграла отлично, и я старался играть хорошо. Это был наш первый матч, и ребята показали много энергии, потому что мы не выступали целых четыре месяца. Так что мы даже застоялись, соскучившись по хоккею, и теперь попытались эту энергию выплеснуть», — приводит слова Свечникова официальный сайт НХЛ на русском языке.

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