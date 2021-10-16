«ПодГОЛзин». Бывший клуб Подколзина СКА-1946 отреагировал на первую шайбу Василия в НХЛ

Российский форвард «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин забросил первую шайбу в Национальной хоккейной лиге. Это случилось в матче с «Филадельфией Флайерз» (5:4 Б).

Бывший клуб форварда, СКА-1946, в «Твиттере» отреагировал на эту новость.

«Подколзин. ПодГОЛзин. ПодГОАТзин (GOAT расшифровывается как Greatest Of All Time — величайший во все времена. Так обычно называют лучших игроков в своём виде спорта. — Прим. «Чемпионата»).



Всё это — только начало», — говорится в сообщении.

Напомним, в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Филадельфия Флайерз» на своём льду уступила «Ванкувер Кэнакс» со счётом 4:5 по буллитам. На старте второй двадцатиминутки отметиться первой заброшенной шайбой в НХЛ удалось 20-летнему российскому форварду «Ванкувера» Василию Подколзину. Ему ассистировали Тайлер Майерс и Оливер Экман-Ларссон.



Отметим, что Подколзин провёл на льду 7 минут и 3 секунды и заработал показатель полезности «+1».