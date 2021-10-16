«Торонто» подписал однодневный контракт с игроком студенческой лиги из-за потолка зарплат

«Торонто Мэйпл Лифс» подписал однодневный контракт с голкипером из студенческой лиги Алексом Бишопом, сообщает Кристен Шилтон в «Твиттере».
Вратарь «Торонто» Петр Мразек получил травму в преддверии матча с «Оттавой Сенаторз», который состоится завтра, 17 октября, в 2:00 мск. Из-за того, что «Мэйпл Лифс» приблизились к потолку зарплат, они не могут вызвать голкипера из АХЛ.
В новом сезоне Национальной хоккейной лиги «Торонто» уже провёл две встречи: обыграл «Монреаль Канадиенс» (2:1) в стартовом матче и уступил «Оттаве Сенаторз» (2:3) – во втором.
Напомним, по итогам регулярного чемпионата по восемь команд из Восточной и Западной конференции выйдут в плей-офф. Действующий обладатель Кубка Стэнли – «Тампа-Бэй Лайтнинг», выигравшая трофей два года подряд (2020, 2021).
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