ESPN: «Торонто» — самый дорогой клуб НХЛ, «Рейнджерс» — 2-й, «Тампа» — 18-я
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«Торонто Мэйпл Лифс» назван самой дорогой франшизой в Национальной хоккейной лиге.
Как сообщает ESPN, канадский клуб оценивается в $ 2 млрд. Следом за «Мэйпл Лифс» располагаются «Нью-Йорк Рейнджерс» ($ 1,87 млрд), «Монреаль Канадиенс» ($ 1,5 млрд), «Чикаго Блэкхоукс» ($ 1,36 млрд) и «Бостон Брюинз» ($ 1,31 млрд).
Отмечается, что средняя стоимость команды НХЛ составляет $ 934 миллиона, а совокупная рыночная стоимость всех 32 команд лиги — $ 30 миллиардов.
Самая дешёвая команда — «Аризона Койотс» ($ 410 млн). Новичок лиги — «Сиэтл Кракен» — на 14-м месте, совокупная стоимость клуба составляет $ 860 млн.
«Тампа», являющаяся действующим обладателем Кубка Стэнли, расположилась на 18-м месте, цена — $ 805 млн.
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