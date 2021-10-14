ESPN: «Торонто» — самый дорогой клуб НХЛ, «Рейнджерс» — 2-й, «Тампа» — 18-я

«Торонто Мэйпл Лифс» назван самой дорогой франшизой в Национальной хоккейной лиге.



Как сообщает ESPN, канадский клуб оценивается в $ 2 млрд. Следом за «Мэйпл Лифс» располагаются «Нью-Йорк Рейнджерс» ($ 1,87 млрд), «Монреаль Канадиенс» ($ 1,5 млрд), «Чикаго Блэкхоукс» ($ 1,36 млрд) и «Бостон Брюинз» ($ 1,31 млрд).



Отмечается, что средняя стоимость команды НХЛ составляет $ 934 миллиона, а совокупная рыночная стоимость всех 32 команд лиги — $ 30 миллиардов.



Самая дешёвая команда — «Аризона Койотс» ($ 410 млн). Новичок лиги — «Сиэтл Кракен» — на 14-м месте, совокупная стоимость клуба составляет $ 860 млн.



«Тампа», являющаяся действующим обладателем Кубка Стэнли, расположилась на 18-м месте, цена — $ 805 млн.