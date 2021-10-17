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Михаил Сергачёв сравнял счёт в матче «Вашингтон» — «Тампа»

Михаил Сергачёв сравнял счёт в матче «Вашингтон» — «Тампа»
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Тампу-Бэй Лайтнинг».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 1:1. За «Вашингтон» шайбу забросил российский нападающий Александр Овечкин. В третьем периоде россиянин Михаил Сергачёв сравнял счёт.
Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии был обыгран «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал вторым подряд для клуба, а также третьим за всю историю франшизы.

Лучшим бомбардиром плей-офф стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, а приз самого ценного игрока выиграл голкипер клуба — Андрей Василевский. Отметим, что он стал первым российским вратарём в истории, кому удалось выиграть «Конн Смайт Трофи».

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