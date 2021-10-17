Лафренье забил победный гол в ворота «Монреаля». Он впервые сыграл в родной стране в НХЛ

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Автором победной шайбы стал первый номер драфта НХЛ 2020 года Алекси Лафренье. Для 20-летнего форварда этот гол стал первым в нынешнем сезоне и 13-м за карьеру в североамериканской лиге. Примечательно, что прошедший матч стал первым в карьере канадского форварда на уровне НХЛ в его родной стране. На протяжении всего прошлого сезона «Рейнджерс» играли исключительно на территории США из-за особенностей регламента. За голом Алекси в ворота «Монреаля» с трибун арены наблюдала вся его семья.

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