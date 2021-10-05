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Галлан: Лафренье самоуверен и распущен. Это хорошо, пока он может с этим справляться

Галлан: Лафренье самоуверен и распущен. Это хорошо, пока он может с этим справляться
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан поделился интересным наблюдением относительно первого номера драфта НХЛ Алексиса Лафренье.

«Он немного самоуверен. Он не дерзкий — но он распущенный. И это хорошо. До тех пор, пока он может правильно с этим справляться и быть готовым к игре», — приводит слова Галлана журналистка Молли Уолкер на своей странице в «Твиттере».

Напомним, 19-летний уроженец Сент-Эсташа принял участие в 56 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 12 шайб и отдал девять результативных передач при коэффициенте полезности «-7» и восьми минутах штрафного времени.

Лафренье был выбран «Нью-Йорк Рейнджерс» под первым номером на драфте НХЛ 2020 года.

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