Генсек Спортивного совета Дубая: почему бы не создать клуб КХЛ в ОАЭ? Все возможности есть

Генеральный секретарь Спортивного совета Дубая Саид Хареб рассказал о желании создать клуб КХЛ в Эмиратах.



«У нас есть база, инфраструктура и возможность создать клуб КХЛ. Почему нет?



Мы очень рады проведению Dubai Ice Show, подписан меморандум о намерениях между Министерством туризма и коммерции Дубая с нашими партнерами из России, Континентальной хоккейной лигой и хоккейным клубом «Авангард».



Дубай — это дом для людей из более чем 195 стран, в том числе из России и других стран, где хоккей очень популярен. Dubai Ice Show станет фантастическим событием и для них, и для поклонников ледовых видов спорта из Эмиратов.



Мероприятие запланировано на начало декабря, с 3 по 5 число. 4 декабря — официальный день России на «Экспо-2020». Это будет идеальная возможность увлекательно провести несколько дней всей семьей. Запланировано большое количество мероприятий, в том числе зрелищное театрализованное шоу на льду «Спящая красавица» с участием мировых звезд фигурного катания из России, а также хоккейный матч между двумя топовыми командами КХЛ.



Спортивный совет Дубая всегда рад возможности проводить новые мероприятия для членов нашего многокультурного общества. Хоккей — один из самых популярных видов спорта с миллионами болельщиков по всему миру, в том числе в Дубае, и мы с нетерпением ждем трех дней грандиозных действий и развлечений на льду в декабре этого года», – передаёт слова Хареба корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.