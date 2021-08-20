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«Авангард» и «Ак Барс» могут сыграть в декабре 2021 года в Эмиратах матч КХЛ

«Авангард» и «Ак Барс» сыграют в Эмиратах? Крутая идея, но только если без продолжения
Лев Лукин
«Авангард» и «Ак Барс» сыграют в Эмиратах?
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Клуб из ОАЭ в КХЛ точно ни к чему.

Казалось бы, между профессиональной хоккейной лигой и Объединёнными Арабскими Эмиратами не может быть ничего общего — ну какой серьёзный хоккей в стране песков, пляжей и сумасшедшей жары? Однако в последние годы КХЛ всё ближе к экспансии в этот регион. Местную лигу с 2018-го возглавляет россиянин Владимир Бурдун, планы у него весьма амбициозные, а боссы крупнейшего чемпионата Евразии потихоньку делают шаги навстречу.

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О формировании клуба КХЛ в Дубае или Абу-Даби пока конкретных разговоров не идёт, но лига точно смотрит на Восток и даже собирается провести в ОАЭ выставочный матч (или матчи) в рамках проекта KHL World Games. Точнее, Эмираты лига называет пока лишь одним из возможных вариантов, но осторожность в формулировках понятна: в эпоху продолжающейся пандемии невозможно с уверенностью говорить на несколько месяцев вперёд.

Однако всё же Эмираты манят КХЛ. Разные инсайды сообщают об этом, а вчера и вовсе появилась конкретика: «Спорт-Экспресс» заявил, что в декабре в ОАЭ сыграют «Авангард» и «Ак Барс».

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Источник: «Авангард» и «Ак Барс» проведут матч регулярного чемпионата КХЛ в ОАЭ

Как относиться к этой новости? Как вообще оценивать возможную экспансию КХЛ в этот регион? На мой взгляд, сама идея проведения одной или нескольких игр в ОАЭ неплоха. Лига может что-то заработать на рекламных контрактах, а также организовать яркое, необычное событие посреди рутины регулярного чемпионата. Если же в Эмиратах действительно сыграют «Авангард» и «Ак Барс», то у этого поединка точно будет яркая медийная обёртка, ведь именно омский и казанский клубы с хорошим отрывом идут в лидерах КХЛ по работе SMM-служб. Такой матч они подадут максимально вкусно, плюс это будет встреча равных соперников, поэтому провала по всем статьям, какой был, например, у матчей KHL World Games в Вене с участием СКА, ЦСКА и «Слована», точно ждать не придётся.

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При этом легко сразу же обозначить проблемы, которые могут омрачить праздник для КХЛ и для клубов. Первое — это посещаемость. Дело даже не в коронавирусных ограничениях, а в том, что на хоккей в ОАЭ вряд ли возможно будет собрать много зрителей. Этот вид спорта пытается развиваться в стране, но он по-прежнему не интересен никому, кроме кучки энтузиастов, и приезд флагманов КХЛ ситуацию не исправит. Вряд ли в Эмиратах что-то слышали об «Авангарде» и «Ак Барсе», вряд ли следили за их потрясающей серией в последнем финале Восточной конференции. При этом в стране нет больших хоккейных стадионов, но даже маленькую арену заполнить местными жителями будет очень трудно.

Второе — это логистика. «Авангард», например, потеряет один полноценный домашний матч и разобьёт дальним вылетом (из Москвы в Эмираты добираться около пяти часов) домашнюю серию. После встречи с «Ак Барсом» на Ближнем Востоке «ястребам» уже 6 декабря играть в Балашихе с рижским «Динамо», а затем отправляться на три выездные встречи в режиме через день. Лишние нагрузки, перелёты, сбитый режим — всё это может оказаться весьма некстати для команды Боба Хартли. У «Ак Барса» ситуация чуть проще: после предполагаемой встречи в Эмиратах казанцев ждёт длинная домашняя серия.

Однако отказываться из-за этих трудностей от идеи первого в истории российского хоккея матча на Ближнем Востоке не стоит. Проблема с посещаемостью может быть частично решена отправкой болельщиков на игру из Омска и Казани (а почему бы и нет?), а для большей части аудитории встречи наверняка реально будет организовать качественную телевизионную трансляцию. С логистикой же КХЛ тоже сможет помочь клубам, если для них это реально окажется проблемой.

Загвоздка же в том, что выставочная игра клубов КХЛ в ОАЭ может рассматриваться, как пробный шар в налаживании полноценного партнёрства, следствием чего может стать создание в Эмиратах новой команды лиги. И вот это КХЛ совершенно ни к чему: бессмысленная экзотика, от которой не будет никакой ощутимой пользы. Большой хоккей всё равно не приживётся в стране пальм и песков, арабские деньги всё равно не хлынут в нашу лигу и не выведут её на новый уровень. Создать клуб в Дубае или Абу-Даби, конечно, можно (тем более что есть заинтересованные фанатики), но зачем? Что это даст лиге? У КХЛ перед глазами яркий пример проекта «Куньлунь», который за четыре года не выполнил ни одно из «предвыборных обещаний» и только деградировал. И если уж не удалось «заразить» хоккеем падких до всего нового и быстро обучающихся китайцев, то есть ли вообще смысл соваться с такой идеей в абсолютно нехоккейный регион?

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Так что идея проведения игры на Ближнем Востоке хороша и интересна, но у неё не должно быть масштабного продолжения. Если же КХЛ так хочет прирастать новыми клубами, то лучше направить силы и финансы в исконно хоккейные регионы России (Воскресенск, Новокузнецк, Тольятти), многие из которых едва выживают без поддержки и внимания.

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Теги Хоккей КХЛ ХК Авангард ХК Ак Барс •••

Заглавное фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

Источник: «Чемпионат»

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