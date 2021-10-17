«Трактор» нанёс московскому «Динамо» третье поражение подряд и вышел в лидеры Востока КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» обыграл московское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске и завершилась со счётом 5:3 (1:1, 2:0, 2:2) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.
На 15-й минуте Теэму Пулккинен, реализовав численное большинство, вывел хозяев вперёд. В конце первого периода Вадим Шипачёв сравнял счёт. На 31-й минуте Илья Карпухин забросил вторую шайбу в ворота Ивана Бочарова, а на 37-й минуте Лукаш Седлак увеличил преимущество челябинцев до двух голов. На 46-й минуте Дмитрий Рашевский сократил отставание до минимума. На 55-й минуте Александр Петунин сравнял счёт. На 56-й минуте Сергей Калинин с передачи Альберта Яруллина реализовал большинство. Точку в матче поставил Пулккинен, оформивший дубль.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Таким образом, «Трактор» обогнал магнитогорский «Металлург», выйдя на первое место Восточной конференции.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» в Казани сыграет с «Ак Барсом». «Трактор» примет уфимский «Салават Юлаев». Обе встречи пройдут 19 октября.
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