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«Трактор» нанёс московскому «Динамо» третье поражение подряд и вышел в лидеры Востока КХЛ

«Трактор» нанёс московскому «Динамо» третье поражение подряд и вышел в лидеры Востока КХЛ
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» обыграл московское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске и завершилась со счётом 5:3 (1:1, 2:0, 2:2) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 октября 2021, воскресенье. 15:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 3
Динамо М
Москва
1:0 Пулккинен (Бэйлен, Ткачёв) – 14:41' (5x4)   1:1 Шипачёв (Педан, Клинкхаммер) – 19:17' (5x5)   2:1 Карпухин (Ткачёв, Кулик) – 30:05' (5x5)   3:1 Седлак (Гика, Ткачёв) – 36:39' (5x5)   3:2 Рашевский (Шипачёв, Бочаров) – 45:24' (5x4)   3:3 Петунин (Ефремов, Рашевский) – 54:08' (5x5)   4:3 Калинин (Яруллин) – 55:19' (5x4)   5:3 Пулккинен – 58:57' (en)

На 15-й минуте Теэму Пулккинен, реализовав численное большинство, вывел хозяев вперёд. В конце первого периода Вадим Шипачёв сравнял счёт. На 31-й минуте Илья Карпухин забросил вторую шайбу в ворота Ивана Бочарова, а на 37-й минуте Лукаш Седлак увеличил преимущество челябинцев до двух голов. На 46-й минуте Дмитрий Рашевский сократил отставание до минимума. На 55-й минуте Александр Петунин сравнял счёт. На 56-й минуте Сергей Калинин с передачи Альберта Яруллина реализовал большинство. Точку в матче поставил Пулккинен, оформивший дубль.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, «Трактор» обогнал магнитогорский «Металлург», выйдя на первое место Восточной конференции.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» в Казани сыграет с «Ак Барсом». «Трактор» примет уфимский «Салават Юлаев». Обе встречи пройдут 19 октября.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
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